Игорь Геркус пошёл на повышение. Он сменил Дениса Маслова на должности президента «Торпедо». Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал Дмитрий Ганичев – пресс-атташе московского клуба.

В «Торпедо» Илья Геркус работает с начала июля. Тогда он получил должность директора клуба по стратегическому развитию. Как видим, Геркус продвинутся по карьерной лестнице в московском клубе очень быстро.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Торпедо» проведёт в воскресенье, 21 августа. В этот день команда сыграет против «Зенита» на «Газпром Арене».

На текущий момент «Торпедо» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ. У команды одно очко после пяти матчей.