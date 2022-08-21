«Зенит» растранжирил массу моментов, но всё-таки дожал «Торпедо» и возглавил РПЛ

«Зенит» принимал «Торпедо» в рамках 6-го тура чемпионата России.

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Один из самых проходных матчей для чемпиона выдался не таким простым в итоге. «Зенит» играл дома против «Торпедо», пока не вытягивающего уровень РПЛ. Одно очко за пять туров, невнятная игра (даже на уровне такого же новичка – «Оренбурга»), пожарная смена руководящего и тренерского штаба. Практически ничего не говорило за «Торпедо» в выездном матче против «Зенита». Разве что эмоции от назначения нового наставника – теперь рулит «автозаводцами» Николай Савичев, а президентствует в клубе Илья Геркус.

У «Зенита» так и не поправился Клаудиньо, а в основе появился Густаво Мантуан, сверкнувший победным голом против ЦСКА. И сложилось ощущение, что немного расслабился чемпион после «спорной» победы над «армейцами». Захотели в полноги вынести «Торпедо», а так не получается. За первый тайм питерцы практически ничего не создали, дав неплохое подспорье тренерскому дебюту Савичева.

Старался только Матео Кассьерра, который в начале и в конце тайма отметился опасными ударами. Для начала форвард «Зенита» воспользовался ошибкой Самсонова и метров с десяти пробил мимо ворот, а затем на линии штрафной площади обыграл Нетфуллина, сместился к дуге и пробил по позиции Бабурина. Не самые действия, но только Матео мог похвастаться хоть какой-то активностью в первом тайме.

Спасать ситуацию во второй половине встречи вышел Бакаев, и с его появлением «Зенит» действительно задвигался бодрее. Сразу полетели моменты: Мостовой метров с 23-х отлично пробил в верхний угол и Бабурину стоило усилий перевести мяч в перекладину. Затем Андрей уже ассистировал Караваеву, который не смог замкнуть дальнюю штангу, видя уже пустой угол ворот. Подвёл и Вендел, ковырнув газон перед ударом с линии штрафной площади – мяч пошёл сильно выше ворот.

А «Зенит» усиливал натиск и моменты летели просто с калейдоскопической частотой. Малком крутил в «девятку» после передачи Кассьерры - Бабурин спас. Матео в очередной раз завершал атаку, выйдя на рандеву с голкипером, пробил уже над Бабуриным, но с «ленточки» вынес мяч защитник. Шансов было очень много, но время шло, а голов так и не случилось. На индивидуальные действия стал опираться и Бакаев – Зелимхан на замахе убрал Самсонова, пальнул в дальний угол и сотряс штангу ворот.

И когда казалось, что глухая оборона «Торпедо» всё-таки выдержит натиск, забил Иван Сергеев. Вендел с правого края сильно прострелил в штрафную площадь, и форвард «Зенита» коленом подправил мяч в сетку, принеся своей команду такую сложную и важную победу. А закрепил её Малком спустя три минуты: бразилец сам развил атаку, обыгрался с Ерохиным, случайно поймал рикошет от штанги и занёс мяч в ворота - 2:0. Питер всё-таки дожал «Торпедо» и вспорхнул на первую строчку в РПЛ.