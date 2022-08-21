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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» растранжирил массу моментов, но всё-таки дожал «Торпедо» и возглавил РПЛ

 
21 Августа 2022 • 19:23 Комментировать (1)
Зенит
2:0
Торпедо Москва
окончен

«Зенит» принимал «Торпедо» в рамках 6-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Зенит2:0Торпедо Москва
(1:0) Сергеев Иван85'  
(2:0) Малком Филипе88'  
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЛоврен ДеянРодригаоДуглас СантосВендел МаркусБарриос Вилмар 81' (Ерохин Александр ( 81') Малком ФилипеМостовой Андрей 82' (Круговой Данил ( 82') Gustavo Mantuan 46' (Бакаев Зелимхан ( 46') Касьерра Матео 68' (Сергеев Иван ( 68')
Запасные: Королёв ГеоргийЧистяков ДмитрийАлип НуралыКузяев ДалерСутормин АлексейАдамов АрсенИван
Бабурин ЕгорСмольников ИгорьКожемякин ОлегНетфуллин РавильСамсонов Артём Владимирович  27'Енин ИванПомерко Алексей  35' 62' (Рейхмен Богдан ( 62') Караев Давид 46' (Турищев Максим ( 46') Прошкин ЕгорЭркинов Хожимат 78' (Лебеденко Игорь ( 78') Лаптев Денис 62' (Калмыков Амур ( 62')
Запасные: Шумских АлексейТемников ИванСултонов МухаммадЦаллагов ДзамболатЕвдокимов АндрейДовбня АлександрСимонян Артём
21 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

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Один из самых проходных матчей для чемпиона выдался не таким простым в итоге. «Зенит» играл дома против «Торпедо», пока не вытягивающего уровень РПЛ. Одно очко за пять туров, невнятная игра (даже на уровне такого же новичка – «Оренбурга»), пожарная смена руководящего и тренерского штаба. Практически ничего не говорило за «Торпедо» в выездном матче против «Зенита». Разве что эмоции от назначения нового наставника – теперь рулит «автозаводцами» Николай Савичев, а президентствует в клубе Илья Геркус.

У «Зенита» так и не поправился Клаудиньо, а в основе появился Густаво Мантуан, сверкнувший победным голом против ЦСКА. И сложилось ощущение, что немного расслабился чемпион после «спорной» победы над «армейцами». Захотели в полноги вынести «Торпедо», а так не получается. За первый тайм питерцы практически ничего не создали, дав неплохое подспорье тренерскому дебюту Савичева.

Старался только Матео Кассьерра, который в начале и в конце тайма отметился опасными ударами. Для начала форвард «Зенита» воспользовался ошибкой Самсонова и метров с десяти пробил мимо ворот, а затем на линии штрафной площади обыграл Нетфуллина, сместился к дуге и пробил по позиции Бабурина. Не самые действия, но только Матео мог похвастаться хоть какой-то активностью в первом тайме.

Спасать ситуацию во второй половине встречи вышел Бакаев, и с его появлением «Зенит» действительно задвигался бодрее. Сразу полетели моменты: Мостовой метров с 23-х отлично пробил в верхний угол и Бабурину стоило усилий перевести мяч в перекладину. Затем Андрей уже ассистировал Караваеву, который не смог замкнуть дальнюю штангу, видя уже пустой угол ворот. Подвёл и Вендел, ковырнув газон перед ударом с линии штрафной площади – мяч пошёл сильно выше ворот.

А «Зенит» усиливал натиск и моменты летели просто с калейдоскопической частотой. Малком крутил в «девятку» после передачи Кассьерры - Бабурин спас. Матео в очередной раз завершал атаку, выйдя на рандеву с голкипером, пробил уже над Бабуриным, но с «ленточки» вынес мяч защитник. Шансов было очень много, но время шло, а голов так и не случилось. На индивидуальные действия стал опираться и Бакаев – Зелимхан на замахе убрал Самсонова, пальнул в дальний угол и сотряс штангу ворот.

И когда казалось, что глухая оборона «Торпедо» всё-таки выдержит натиск, забил Иван Сергеев. Вендел с правого края сильно прострелил в штрафную площадь, и форвард «Зенита» коленом подправил мяч в сетку, принеся своей команду такую сложную и важную победу. А закрепил её Малком спустя три минуты: бразилец сам развил атаку, обыгрался с Ерохиным, случайно поймал рикошет от штанги и занёс мяч в ворота - 2:0. Питер всё-таки дожал «Торпедо» и вспорхнул на первую строчку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит
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Комментарии (1)
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Zenituwka
21 Августа 2022 в 20:30
Ощущение что парни выходили поизвращаться кто более красиво забьет и привело к тому что раз мимо, второй мимо, там ещё и Бабурин кураж поймал. В итоге в пожарном темпе на нервах кое как дожали. Непрофессионально команда подошла к игре. Снова много вопросов к Семаку.
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окончен ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.80 3.60 4.70
окончен Зенит 2:0 Торпедо Москва
Идет 53 минута Краснодар 1:0 Оренбург 1.77 4.10 4.30
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