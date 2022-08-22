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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев прокомментировал лидерство «Зенита»

 
22 Августа 2022 • 08:42 Комментировать
Зенит
2:0
Торпедо Москва
окончен

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о лидерстве своей команды в чемпионате России по итогам шести проведенных туров. Слова нападающего приводит пресс-служба «сине-бело-голубых».

«У нас только одна задача - быть на первом месте. К шестому туру мы вышли в лидеры. Теперь цель - закрепить этот результат и оставаться на вершине», - высказался нападающий.

В матче шестого тура Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака отпраздновали домашнюю победу над московским «Торпедо» со счетом 2:0. Оба гола были забиты после 80-й минуты.

По итогам шести туров «Зенит» набрал 14 баллов и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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