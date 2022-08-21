Кержаков: «На меня из «Торпедо» никто не выходил»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором питерская команда примет на своём поле московское «Торпедо».

По мнению специалиста, у гостей мало шансов даже на то, чтобы добыть ничью в этой встрече, которая станет успехом для «Торпедо».

Также Кержаков прокомментировал информацию о том, что именно он мог сменить Александра Бородюка на посту наставника московской команды. Напомним, 18 августа было официально объявлено об уходе Бородюка из «Торпедо». Его место занял Николай Ковардаев.

«Нет смысла об этом говорить. Сейчас у команды другой тренер. На меня никто не выходил», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Торпедо» состоится сегодня, 21 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.