Тихонов: «Торпедо» будет тяжело что-либо противопоставить «Зениту»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором действующий чемпион страны «Зенит» примет на своём поле московское «Торпедо».

По мнению экс-футболиста, гостям будет сложно что-либо противопоставить фавориту на его поле.

«Думаю, здесь комментарии излишни, и понятно, кто фаворит в этом матче. «Зенит» действующий чемпион, тем более в «Торпедо» сменили тренера. Думаю, что «Зенит» может забить не один и не два мяча в этом матче», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.