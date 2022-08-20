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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Торпедо» будет тяжело что-либо противопоставить «Зениту»

 
20 Августа 2022 • 15:45 Комментировать (1)
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором действующий чемпион страны «Зенит» примет на своём поле московское «Торпедо».

По мнению экс-футболиста, гостям будет сложно что-либо противопоставить фавориту на его поле.

«Думаю, здесь комментарии излишни, и понятно, кто фаворит в этом матче. «Зенит» действующий чемпион, тем более в «Торпедо» сменили тренера. Думаю, что «Зенит» может забить не один и не два мяча в этом матче», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Андрей Тихонов
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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Комментарии (1)
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Zenituwka
20 Августа 2022 в 15:56
Жду от этой игры прям полнейшего разгрома. Уверен что этому Торпедо Зенит спокойной может 5-6 отгрузить.
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