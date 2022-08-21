​«Зенит» обновил свой рекорд в играх с командами из Москвы

Спустя неделю «Зенит» снова обновил свой клубный рекорд в матчах чемпионата против команд из Москвы. За счёт воскресной победы над «Торпедо» (2:0) питерцы имеют серию из 17 игр без поражений от представителей столицы в чемпионате. 12 матчей в рамках этой серии были выиграны, а ещё 5 – завершились вничью.

Если брать чемпионаты России, то только «Спартак» в своё время имел более длительную серию без поражений в играх со столичными командами. В девяностых годах «красно-белые» выдавали серию из 29 дерби без поражений.

В следующий раз обновить рекорд «Зенит» сможет 4 сентября. В этот день команда Сергея Семака сыграет в гостях у «Спартака».