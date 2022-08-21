Семак сравнил Сергеева с Кассьеррой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Мантуан сегодня в старте. Это ваша реакция на матч с ЦСКА?

- Не только. Конечно, мы его хотим посмотреть, хотим посмотреть на многих позициях, и в центре поля, и с фланга, поэтому будем в процессе тренировочной работы и матчей узнавать его поближе, чтобы понимать его возможность, где ему удобнее и комфортнее играть, где он может играть. По многим причинам решили сегодня посмотреть, как он будет выглядеть.

- Кассьерра сегодня в старте. Это связано с манерой игры соперника или какими-то вашими соображениями?

- Я думаю, что у нас два нападающих. Один и второй действуют полезно для команды. Мы ротируем их. Прошлую игру Иван Сергеев начинал в старте, был момент, к сожалению, не забил. Вышел хорошо на замену Матео. Сегодня он выйдет в стартовом составе. Я думаю, что примерно их силы на сегодняшний день равны. У кого-то одни хорошие качества, у второго - другие, поэтому начнет сегодня Матео.