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Семак сравнил Сергеева с Кассьеррой

21 Августа 2022 • 17:20 Комментировать
Зенит
0:0
Торпедо Москва
2-й тайм
 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Мантуан сегодня в старте. Это ваша реакция на матч с ЦСКА?

- Не только. Конечно, мы его хотим посмотреть, хотим посмотреть на многих позициях, и в центре поля, и с фланга, поэтому будем в процессе тренировочной работы и матчей узнавать его поближе, чтобы понимать его возможность, где ему удобнее и комфортнее играть, где он может играть. По многим причинам решили сегодня посмотреть, как он будет выглядеть.

- Кассьерра сегодня в старте. Это связано с манерой игры соперника или какими-то вашими соображениями?

- Я думаю, что у нас два нападающих. Один и второй действуют полезно для команды. Мы ротируем их. Прошлую игру Иван Сергеев начинал в старте, был момент, к сожалению, не забил. Вышел хорошо на замену Матео. Сегодня он выйдет в стартовом составе. Я думаю, что примерно их силы на сегодняшний день равны. У кого-то одни хорошие качества, у второго  - другие, поэтому начнет сегодня Матео.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Иван Сергеев Матео Кассьерра
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