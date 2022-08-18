«Торпедо», наконец, выпустило официальное заявление, касающееся перестановок на руководящих должностях. Клуб расторг контракты с Денисом Масловым и Максимом Ляпиным, которые занимали посты президента и спортивного директора клуба.

Руководить «Торпедо» теперь будет Илья Геркус. Правда, в заявлении клуба указано, что 50-летний функционер назначен исполняющим обязанности президента.

Напомним, что с начала июля Илья Геркус занимает должность руководителя «Торпедо» по стратегическому развитию.

Ближайшую игру РПЛ «Торпедо» проведёт 21 августа. Московская команда будет играть на выезде против «Зенита».