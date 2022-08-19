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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев заявил, что победа в тяжёлой игре с ЦСКА добавит «Зениту» эмоций

 
19 Августа 2022 • 14:49 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:1).

«Как повлияет на команду победа в тяжелой борьбе после трех легких разгромов? Прибавит эмоций. Крупные победы могут убаюкать чуть-чуть, расслабить», — приводит слова Сергеева официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Игрок заявил, что у «Зенита» будет хороший настрой на следующий матч, необходимо одерживать победу и выходить на первую строчку в турнирной таблице.

«Сине-бело-голубые» встретятся с «Торпедо» в рамках шестого тура чемпионата России, игра пройдет 21 августа в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Иван Сергеев
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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