Александр Бородюк покинул пост главного тренера московского «Торпедо». Об этом клуб объявил на своём официальном сайте. Причиной увольнения являются неудовлетворительные результаты.

Напомним, что после 5 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице с одним очком. Столько же пунктов набрал «Урал», который тоже недавно сменил главного тренера, назначив вместо Игоря Шалимова экс-наставника ЦСКА Виктора Ганчаренко.

Фаворитом на вакантную должность тренера «Торпедо» считается Александр Кержаков, который в прошлом сезоне помог сохранить прописку в элите «Пари НН».

Следующий матч в РПЛ «Торпедо» проведёт на выезде против действующего чемпиона страны в лице петербургского «Зенита».