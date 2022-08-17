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Сёмин высказался о своём возможном назначении в «Торпедо»

 
17 Августа 2022 • 14:57 Комментировать (1)
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в «Торпедо».

«Мне не интересно читать слухи, зачем? Давайте дождёмся официальных заявлений. Могу ли возглавить «Торпедо»? Без комментариев», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 17 августа, «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк, спортивный директор Максим Ляпин, а также директор Дмитрий Маслов покинули московский клуб.

Последним местом работы 75-летнего Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул в сентябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Юрий Сёмин
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Комментарии (1)
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Nicholais
17 Августа 2022 в 15:13
Сплав молодости и опыта - тандем Кержа и Шпалыча)) Один в атаку будет, другой в оборону, более рационально))
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