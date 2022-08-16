Канчельскис: «Если бы Дзюба не гнался за деньгами, то уже давно бы играл в футбол»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Канчельскис считает, что если бы Дзюба не гнался за деньгами, то уже давно нашёл бы себе новый клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к бывшему форварду сборной России проявляет турецкий «Адана Демирспор». Однако сам Дзюба не заинтересован в таком трансфере.

«Адана «Демирспор» предлагает нормальные деньги. Чемпионат Турции неплохой. Очень сложно там играть. Выбор остаётся только за ним», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.