В «Торпедо» прокомментировали новость о покидании Масловым поста президента клуба

В «Торпедо» поделились информацией о том, покинет ли президент команды Денис Маслов свой пост.

«Могу повторить то же, что говорил неделю назад: на текущий момент никаких решений об изменениях в клубе совет директоров не принимал», — рассказал «Спорт-Экспрессу» представитель московского клуба.

Функционер заявил, что у него есть предположение о том, кому выгодно вбрасывать ложную информацию о клубе.

Ранее сообщалось, что Маслов покинет свой пост, а его место займет нынешний коммерческий директор «Торпедо» Илья Геркус. Отмечалось, что решение о будущем главного тренера Александра Бородюка будет принимать новое руководство.