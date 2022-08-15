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В «Торпедо» прокомментировали новость о покидании Масловым поста президента клуба

 
15 Августа 2022 • 20:25 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

В «Торпедо» поделились информацией о том, покинет ли президент команды Денис Маслов свой пост.

«Могу повторить то же, что говорил неделю назад: на текущий момент никаких решений об изменениях в клубе совет директоров не принимал», — рассказал «Спорт-Экспрессу» представитель московского клуба.

Функционер заявил, что у него есть предположение о том, кому выгодно вбрасывать ложную информацию о клубе.

Ранее сообщалось, что Маслов покинет свой пост, а его место займет нынешний коммерческий директор «Торпедо» Илья Геркус. Отмечалось, что решение о будущем главного тренера Александра Бородюка будет принимать новое руководство.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Денис Маслов
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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