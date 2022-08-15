Бородин: «Краснодар» поборется с «Зенитом» за чемпионство, мяч — круглый, а ворота одни

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин ответил на вопрос о том, готов ли клуб бороться за золотые медали в РПЛ.

«Какие цели стоят? Подняться как можно выше в турнирной таблице. У нас молодой состав и тренер, а также качественная игра», — цитирует Бородина «РБ Спорт».

Футболист считает, что «Краснодар» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге, главное — это уверенность в своих силах и максимальная работа на тренировках.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в четырех встречах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.