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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородин: «Краснодар» поборется с «Зенитом» за чемпионство, мяч — круглый, а ворота одни

 
15 Августа 2022 • 19:59 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин ответил на вопрос о том, готов ли клуб бороться за золотые медали в РПЛ.

«Какие цели стоят? Подняться как можно выше в турнирной таблице. У нас молодой состав и тренер, а также качественная игра», — цитирует Бородина «РБ Спорт».

Футболист считает, что «Краснодар» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге, главное — это уверенность в своих силах и максимальная работа на тренировках.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в четырех встречах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Бородин
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