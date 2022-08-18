«Торпедо» определилось с новым главным тренером

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков станет новым главным тренером «Торпедо», сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатура 39-летнего специалиста была утверждена в руководстве московского клуба.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «Торпедо» Александр Бородюк будет отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Напомним, что после пяти туров текущего розыгрыша РПЛ московская команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе всего одно набранное очко.

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 21 августа в гостях против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.