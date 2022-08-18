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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» определилось с новым главным тренером

 
18 Августа 2022 • 09:10 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков станет новым главным тренером «Торпедо», сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатура 39-летнего специалиста была утверждена в руководстве московского клуба.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «Торпедо» Александр Бородюк будет отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Напомним, что после пяти туров текущего розыгрыша РПЛ московская команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе всего одно набранное очко.

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 21 августа в гостях против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Кержаков Александр Бородюк
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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