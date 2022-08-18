Сёмин: «Дзюба сильнее Балотелли»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вероятный переход экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Ранее спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектюрк сообщил, что в ближайшее время российский форвард подпишет соглашение по схеме «1+1».

Сёмин пожелал удачи Дзюбе, а также выразил мнение, что чемпионат Турции подойдёт 33-летнему футболисту.

«Рад за Артёма! Хороший футболист везде будет востребован. Конкуренция с Балотелли? Артём сильнее него», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.