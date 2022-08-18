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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Дзюба сильнее Балотелли»

 
18 Августа 2022 • 14:30 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вероятный переход экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Ранее спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектюрк сообщил, что в ближайшее время российский форвард подпишет соглашение по схеме «1+1».

Сёмин пожелал удачи Дзюбе, а также выразил мнение, что чемпионат Турции подойдёт 33-летнему футболисту.

«Рад за Артёма! Хороший футболист везде будет востребован. Конкуренция с Балотелли? Артём сильнее него», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Марио Балотелли Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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