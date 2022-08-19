Радченко: «Зенит» фаворит в матче с «Торпедо»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча санкт-петербургского клуба против «Торпедо» в 6-м туре РПЛ.

«Однозначно, фаворитом этой встречи является «Зенит». У «Торпедо» поменялся тренер, теперь у команды начинается новый этап. Такое часто бывает, когда все меняется, то у команды может быть всплеск», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Специалист заявил, что «сине-бело-голубые» должны быть максимально готовы к любой игре, даже с «Торпедо». Помимо этого, он согласился со словами наставника «Зенита» Сергея Семака о том, что команда теряет слишком много очков с клубами из нижней части турнирной таблицы.

Игра шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Торпедо» состоится 21 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.