​Геркус представлен футболистам как президент «Торпедо»

Илья Геркус был представлен футболистам «Торпедо» как новый президент клуба. Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на собственный источник.

Напомним, что работать в «Торпедо» Илья Геркус начал ещё полтора месяца назад. Тогда функционер получил должность руководителя московского клуба по вопросам стратегического развития. Теперь же Геркус сменил на должности президента Дениса Маслова, о чём клуб наверняка официально объявит в ближайшие часы.

Футбольные фанаты в России знают Илью Геркуса главным образом по работе на должности президента «Локомотива».

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 21 августа - против «Зенита».