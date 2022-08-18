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​Геркус представлен футболистам как президент «Торпедо»

 
18 Августа 2022 • 17:33 Комментировать (1)
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Илья Геркус был представлен футболистам «Торпедо» как новый президент клуба. Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на собственный источник.

Напомним, что работать в «Торпедо» Илья Геркус начал ещё полтора месяца назад. Тогда функционер получил должность руководителя московского клуба по вопросам стратегического развития. Теперь же Геркус сменил на должности президента Дениса Маслова, о чём клуб наверняка официально объявит в ближайшие часы.

Футбольные фанаты в России знают Илью Геркуса главным образом по работе на должности президента «Локомотива».

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 21 августа - против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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Комментарии (1)
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sheakes
18 Августа 2022 в 17:43
Ну вот Геркус Бородюка и сплавил. Интересно, кого назначит этот "стратег"?
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