Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал выход «сине-бело-голубых» на первое место в турнирной таблице после победы над «Торпедо».

«Все прогнозируемо. Две осечки за шесть туров «Зенит» допустил, и уже пошли разговоры, что они не будут бороться за чемпионство. Это глупость. «Зенит» будет бороться за чемпионство ещё долго, в том числе и в этом году. Как бы там ни было. Перед этим туром они не были на первом, теперь на первом - в этом нет абсолютно никакой разницы. Главное сейчас брать очки. О чемпионстве говорить рано, все будет вырисовываться к зиме.

Сейчас ещё у всех есть шансы на чемпионство. Я, честно говоря, не могу сказать, кто конкретно будет бороться за чемпионство. Но кто-то будет точно. Не может быть такого, чтобы «Зенит» выиграл золото на одной ноге. «Зенит» и сам допускает осечки. Невозможно все время выигрывать. Я надеюсь, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. «Динамо» тоже. Динамовцы уже в том году боролись, в этом году надо делать ещё шаг вперёд», - сказал Лепёхин.