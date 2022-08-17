Валуев признался, что хотел бы увидеть возвращение Дзюбы в «Зенит»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о будущем бывшего экс-нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, который в данный момент находится без клуба.

Валуев признался, что хотел бы снова увидеть Дзюбу в футболке петербургского клуба.

«Конечно, удивлён, что Дзюба до сих пор без клуба. Закончит ли он карьеру? Не факт. Лично я хотел бы видеть Дзюбу в «Зените». Будет здорово, если он вернётся, потому что его уход из команды — большая потеря для всех», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Спортивный директор клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил интерес к российскому форварду.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач. В мае нынешнего года Дзюба объявил о своём уходе из питерского клуба, цвета которого защищал на протяжении семи последних лет.