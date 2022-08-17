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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин — о Дзюбе в Турции: «Поскорее бы он уже хоть куда-то перешёл и начал играть»

 
17 Августа 2022 • 12:29 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

По мнению специалиста, чемпионат Турции ничем не превосходит РПЛ, поэтому Дзюба способен проявить себя в этой лиге.

«Турция — актуальное направление для многих россиян. Футболистов это тоже касается, видимо. Поскорее бы он уже хоть куда-то перешёл и начал играть», — приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, в конце мая нынешнего года 33-летний Дзюба объявил о своём уходе из «Зенита», за который выступал на протяжении семи последних лет. В настоящий момент экс-капитан сборной России находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне форвард провёл в составе петербургской команды 39 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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