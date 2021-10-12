Сборная России удачно провела октябрьский отрезок отбора на чемпионат мира 2022 года. После гостевой победы над словенцами в понедельник вечером в раздевалке национальной команды включили песню исполнительницы Афродиты под названием «Валера». Члены российской сборной хором исполнили припев песни, а тренер Валерий Карпин даже немного потанцевал. На видео рулевой сборной России просит оператора не публиковать ролик, но пресс-служба команды отметила, что публикация была согласована с Карпиным.

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

Напомним, сборная России вышла в лидеры отборочной группы Н. Впереди у команды Валерия Карпина игра с Кипром и, вероятно, решающая битва с Хорватией.