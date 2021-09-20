Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о расширенном списке сборной России, который сегодня огласил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

- Валерий Карпин вновь вызвал несколько новичков в сборную. Как вы к этому относитесь?

- Это нормально, потому что для конкуренции очень важно. И потом для ребят, которые попадают в сборную первый раз, это большой стимул. В национальной команде должны играть лучшие на данный момент, а то бывает так, что команда устаканивается, и ей не хватает свежей воды.

- Если говорить о вратарской линии, здесь есть неожиданности для вас?

- Эти ребята – лучшие на данный момент. Гилерме мне всегда нравился. Он не делает ошибок и пока остается первым номером сборной.

- В линии защиты все логично?

- Что касается защитников, у каждого тренера есть свои симпатии и антипатии. Осипенко из этой оперы. Карпин с ним работал, хорошо его знает, доверяет, поэтому и вызывает в сборную.

- В нападении обращают на себя внимание Дзюба и Агаларов. Уфимец проводит отличный сезон за клуб. Он уже заслужил вызов в сборную или все ограничится попаданием в расширенный список?

- Агаларов очень здорово смотрится в своем клубе. Дает много остроты. Дело в том, что у нас всегда появляются новые футболисты. Важно, как дальше у него пойдет. Он назабивал голов, поэтому и получил приглашение. Ему очень важно окунуться в атмосферу сборной. Это придает уверенности. А если еще будет хороший результат в сборной, ребята приезжают.

- Агаларов попадет в основной список или пока только в расширенный?

- Раз попал в расширенный, значит, на сборы он в любом случае поедет. Это будет как пробный тест. Но сам факт, что его вызвали, уже очень важен. Главное, чтобы у него не закружилась голова.

- Что касается Тюкавина, Карпин его не первый раз вызывает. Он дорос до уровня сборной?

- Тюкавина трудно сравнивать со Смоловым или Дзюбой. Но парень в прошлом году ворвался в основной состав за счет того, что переиграл Комличенко в желании, активности, страсти. Он был хорош в штрафной площадке, цеплялся за мечи. Но в этом году чуть приостановился. Его игру разбирают соперники, как и любого нападающего, который создает моменты. Поэтому Тюкавину стало намного сложнее. У него сейчас идет закалка. Парень с хорошей жилкой.

- Как оцените всю линию нападения?

- Смолов сейчас на пике формы, и это даже не обсуждается. Что касается Дзюбы, я думаю, что немного тренер передернул. Карпин хочет, чтобы Артём играл на мотивации, а не спокойно ехал в сборную. Для попадания в национальную команду надо выкладываться, стараться.

- Что касается полузащитников, Каприн впервые вызвал Глушакова и Зиньковского.

- Ребята, которые сейчас поострее выглядят, и попали в этот список. Что касается Глушакова, думаю, тренер видит в нем перспективу, раз пригласил. У Дениса была непростая жизненная ситуация. Думаю, вызов в сборную поддержит парня. Карпин еще раз показывает, что как бы человек не ошибался, главное, как дальше он себя поведет. Денис старается, в каждой игре выкладывается, поэтому и получил приглашение.

- И все-таки, чей вызов вас удивил больше всего?

- Каждому из ребят дается шанс. Это ведь расширенный список. Он дает понять, что за всеми ребятами тренеры следят. Кто проявит себя, тот и попадает в список. Мне нравится подход Карпина. Если игрок сейчас на коне, а сборной предстоит отборочная встреча, почему нет? А результат все покажет.

Елена Григорьевская