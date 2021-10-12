Дивеев: В раздевалке включили песню «Валера, Валера»

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда отреагировала на победу в матче квалификации ЧМ-2022 со Словенией.

Россияне одолели соперника в Мариборе со счётом 2:1. Дивеев забил один из голов.

«В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами. Сейчас все восстанавливаемся», - цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Этот успех позволил России набрать 19 очков и единолично возглавить таблицу группы Н. В параллельном матче Хорватия разошлась миром со Словакией (2:2) и с 17 пунктами опустилась на вторую позицию.

Следующий поединок команда Карпина проведёт 11 ноября с Кипром.