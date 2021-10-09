​Дюпин покинул лагерь сборной России

На официальном сайте РФС была размещена информация о том, что лагерь сборной России покинул голкипер Юрий Дюпин. Представители тренерского штаба национальной команды решили не везти на матч со Словенией четырёх вратарей. Лишним оказался как раз Дюпин, выступающий за «Рубин».

В лагере сборной России осталось три голкипера – Матвей Сафонов, Гилерме и Андрей Лунёв.

Матч сборных Словении и России пройдёт в Мариборе в ближайший понедельник, 11 октября. Стартовый свиток прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 21:45.

Напомним, что в пятницу сборная России обыграла дома Словакию со счётом 1:0.