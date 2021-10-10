Главный тренер сборной Словении Кек вспомнил о стыковых матчах с командой России в 2009 году

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек считает, что в матчах с национальной командой России в 2009 и 2021 году нет ничего общего.

«Воспоминания – это прекрасные вещи, но нельзя сравнивать команду 12-летней давности и нынешнюю», - заявил Кек на пресс-конференции.

Тренер словенцев считает, что команда Валерий Карпина набрала хорошую форму и заслуженно занимает свое место в турнирной таблице.

Напомним, что россияне идут вторыми, набрав 16 очков в квалификации чемпионата мира. У Словении на пять баллов меньше.

Эти команды играли стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2010 года, и тогда словенцы были сильнее.