Газзаев: «Россия сразу показала, что приехала в Словению за победой»

Бывший наставник московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на результат поединка между сборными Словении и России в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина одержали победу на выезде со счетом 2:1.

«Сборная России показала, что приехала за победой. Несмотря на сложную игру, команда добилась результата. С хорватами будет достаточно ничьей», - приводит слова специалиста ТАСС.

После восьми туров отборочного этапа российская команда набрала 19 очков и располагается на первом месте в таблице. Подопечные Карпина обогнали на два балла Хорватию, допустившую осечку во встрече со словаками (2:2).