Кузяев: «Хорошо, что теперь всё зависит от нас»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от матча со словенцами (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Вначале показалось, что была довольно жесткая игра со стороны сборной Словении. Так ли это было на поле? Показалось, что многим просто достается по ногам.

- Согласен, игра была довольно-таки жесткой, потому что словенцы играли дома и, видимо, хотели перед своими болельщиками взять три очка, потому что для них эта игра была определяющая. Мы были готовы к такому подходу со стороны соперника.

- Весь второй тайм было такое ощущение, что сборная России оборонялась и отбивалась. Насколько это было сложно? Что подсказывал Карпин?

- Да, было непросто, особенно во второй половине второго тайма, где мы даже перестали выбегать в контратаки. Но нужно отдать должное словенцам, они неплохо контролировали игру, владели мячом, но, слава богу, мы не пропустили и победили, взяли три очка.

- Посмотрели уже турнирную таблицу?

- Да, я видел.

- Расскажите про эмоции, когда узнали, что хорваты сыграли вничью.

- Конечно же, обрадовались, но задача еще не выполнена, еще два матча. Очень тяжелый матч будет с Хорватией, да и с Кипром, думаю, непросто будет. Так что некогда расслабляться. Хорошо, что теперь все зависит от нас. Если мы все матчи выиграем, то едем в Катар.

- Мариборское давление, что вы не побеждали в Словении, вы его стерли? Сотворили историю?

- Да никакого давления не было, мы даже действительно и забыли, что наши команды здесь неудачно выступали. Рады, конечно, что прервали эту серию, победили, взяли три очка. Спасибо болельщикам, которые были сегодня на стадионе, чувствовалась их поддержка, так что благодарю их от лица всей команды.