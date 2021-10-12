Сборная России сильно приблизилась к ЧМ-2022, победив Словению. Кто из футболистов Карпина взял Марибор

Оценки футболистам Валерия Карпина

Как это у них получается? Откуда Валерий Карпин принёс это умение добиваться результата при не самой лучшей игре и толику удачи? Четыре победы и ничья с хорватами – таковы результаты сборной России при Карпине. А после реванша в Мариборе за 2009-й «наши парни» ещё и поднялись на первое место в группе, обеспечив себе как минимум участие в квалификационных матчах.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 11:11, в створ – 5:6, угловые – 1:8. Кто же позволил сборной России победить Словению в гостях? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 7,5. Продолжает Матвей играть за сборную лучше и увереннее, чем за «Краснодар». После феерии со словаками матч в Мариборе получился не столь ярким, но 4 сейва Сафонов в актив положил. Особенно выручал спокойной игрой в концовке, когда словенцы поджали россиян.

ФЁДОР КУДРЯШОВ – 5,0. Были опасения за левый фланг, но ветеран Кудряшов, почти не играющий в Турции, картины не испортил. Конечно, упустил Иличича в голевом эпизоде, но далее неплохо опекал самого опасного игрока сборной Словении.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 8,0. А теперь – короли сегодняшней игры. Центр обороны сборной России отыграл супермонолитно и суперрезультативно. Джикия не дал Шпорару обострить, заработал ему же жёлтую карточку и забил победный гол ударом через себя.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 7,5. За неполный первый тайм заработал хорошую оценку и Дивеев. Игорь выиграл все 3 верховых единоборства, одно из которых завершил точным ударом. Надеемся, что травма не выведт его из строя надолго.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 7,0. Привыкает к роли флангового защитника Алексей Сутормин и выглядит всё увереннее. Неудачный матч Вербича – целиком заслуга Алексея, совершившего 3 отбора. Ударно подключался и к атакам, однажды чуть не забив гол после сольного прохода.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 6,5. В центре поля тоже господствовала (пока не стали удерживать счёт) сборная России. Баринов четыре раза возвращал мяч, ударно играя на перехватах, очень активно перемещался от своей штрафной до чужой, проделав огромный объём работы.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ - 6,0. Показалось, что подустал чуть-чуть Кузяев после матча со Словакией, поэтому сегодня был не так заметен. Маловато касаний в последней трети поля, ни разу не сделал обостряющей передачи, да и партнёры редко поддерживали его открывания.

ДАНИИЛ ФОМИН – 7,0. Помогал Баринову выиграть центр поля, навязывая борьбу словенцам, но ещё и созидать не забывал, атаки поддерживать. Мог отличиться после передачи Миранчука, а затем ассистировал сам, вырезав отличный кросс на Дивеева.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 4,0. А вот атака сборной России разочаровала. В первом тайме ещё было какое-то движение (не особо полезное), во втором просто отбывали номер. Бакаев почти не пасовал вперёд, а если пасовал, то заканчивалась такая атака потерей.

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АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 4,5. К сожалению, в битве полузащитников «Аталанты» Миранчук Иличичу проиграл. Алексей слишком слабо двигался, проиграл больше половины единоборств (3 из 7), а острую передачу в атаке придумал лишь одну – на Фомина.

ФЁДОР СМОЛОВ – 4,0. Но если Миранчук хоть один момент создал, то вот уже второй матч спит Фёдор Смолов. Спит очень крепко, пасует только назад, совсем не обостряет и мячи не цепляет. Карпин выпускает Фёдора с намёком на комбинационный футбол, но задумка совсем не оправдывает себя.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 7,0. Поддержал тренд уверенной игры центральных защитников. Однажды упустил Шешко, опасно пробившего в концовке, но вообще гораздо чаще побеждал в единоборствах, выиграв верх в 4 эпизодах из 5.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – б/о.

АРСЕН ЗАХАРЯН – б/о.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.