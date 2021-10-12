Футбольный эксперт Константин Лепëхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу сборной России над сборной Словении со счётом 2:1.

«Безусловно, по качеству эта игра понравилась больше. Правда стоит сказать, что Словения послабее Словакии по качеству игроков все-таки. Самое главное - результат. Игру тоже нужно оценивать, но в данной ситуации игра уходит на второй план. В играх сборных результат на первом месте. Это в клубе можно комплектовать команду, готовить годами, сидеть месяцами на сборах, а в сборной важен именно результат.

Думаю, цель занять первое место Карпин ставил ещё с приходом. Все понимают, что Хорватия сейчас не та, что была несколько лет назад. А в стыковых матчах может попасться команда покрепче хорватов. На стыки не стоит рассчитывать. Второе место в группе рассматривается как крайний вариант. Легче выйти на чемпионат мира, заняв первое место в группе, нежели выиграв стыковой матч», - сказал Лепëхин.