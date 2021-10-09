Португальские судьи назначены на матч Словения - Россия в отборе ЧМ-2022

Названа судейская бригада, которая обслужит поединок седьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 между сборными Словении и России.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери встречи назначен португалец Артур Диаш. Его ассистентами будут Паулу Соариш и Руй Тавариш. Запасной арбитр – Густаву Коррея. Система ВАР – Жоау Пиньейру и Угу Мигел.

Поединок Словения – Россия запланирован на понедельник, 11 октября. Начало – 21:45 по московскому времени.

Напомним, что накануне подопечные Валерия Карпина провели матч со Словакией и отпраздновали победу со счетом 1:0.