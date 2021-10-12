Кафельников: «Карпин выжимает из своего потенциала максимум»

Бывший теннисист, поклонник московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о победе сборной России над командой Словении в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча, состоявшаяся в Мариборе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Немного лучше, чем в Казани, но все равно неубедительно. Не обошлось без везения. Карпин выжимает из своего потенциала максимум. В этом результате большая его заслуга», - передает слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

Благодаря вчерашней победе и осечке Хорватии российская команда вышла на первое место в группе, набрав 19 баллов после восьми туров. Подопечным Валерия Карпина осталось провести матчи против Кипра (дома) и хорватов (в гостях).