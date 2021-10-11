Сборная России огласила состав на матч со Словенией

Сегодня, 11 октября, в Мариборе состоится матч квалификации ЧМ-2022. Сборная России встретится со Словенией.

Игра начнется в 21:45 мск.

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев, Фомин, Миранчук, Бакаев, Смолов.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с португальцем Артуром Соареш Диашем.

Текстовая трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.

Перед этим матчем Россия с 16 очками занимает второе место в группе Н, а словенцы с десятью баллами идут на третьей строчке.