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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России огласила состав на матч со Словенией

11 Октября 2021 • 20:27 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
Через 0 ч. 38 мин.

Сегодня, 11 октября, в Мариборе состоится матч квалификации ЧМ-2022. Сборная России встретится со Словенией.

Игра начнется в 21:45 мск.

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев, Фомин, Миранчук, Бакаев, Смолов.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с португальцем Артуром Соареш Диашем.

Текстовая трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.

Перед этим матчем Россия с 16 очками занимает второе место в группе Н, а словенцы с десятью баллами идут на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словении Чм-2022
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11.10  21:45 Словения ... РОССИЯ 3.55 3.3 2.2
11.10  21:45 Северная Македония ... Германия 12 7 1.23
11.10  21:45 Румыния ... Армения 1.64 4.1 5.4
11.10  21:45 Латвия ... Турция 14 5.6 1.27
11.10  21:45 Беларусь ... Чехия 7.8 5 1.4
11.10  21:45 Хорватия ... Словакия 1.56 4.1 6.4
11.10  21:45 Эстония ... Уэльс 6 3.85 1.63
11.10  21:45 Голландия ... Гибралтар 1.01 35 60
11.10  21:45 Исландия ... Лихтенштейн 1.09 11 30
11.10  21:45 Норвегия ... Черногория 1.71 3.8 5.2
12.10  17:00 Казахстан ... Финляндия 5.4 3.4 1.79
12.10  21:45 Косово ... Грузия 2.19 3.15 3.75
12.10  21:45 Литва ... Швейцария 14 6.6 1.22
12.10  21:45 Болгария ... Северная Ирландия 2.24 3.2 3.55
12.10  21:45 Украина ... Босния и Герцеговина 1.79 3.7 4.7
12.10  21:45 Фарерские острова ... Шотландия 11 5.2 1.32
12.10  21:45 Дания ... Австрия 1.69 3.9 5.2
12.10  21:45 Израиль ... Молдова 1.17 7.6 18
12.10  21:45 Англия ... Венгрия 1.16 8 20
12.10  21:45 Албания ... Польша 4 3.55 1.97
12.10  21:45 Сан-Марино ... Андорра 4.4 3.1 2.03
12.10  21:45 Сербия ... Азербайджан 1.17 7.6 18
12.10  21:45 Португалия ... Люксембург 1.08 12 35
12.10  21:45 Швеция ... Греция 2.03 3.3 4.1
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