Россия отправилась в Марибор на игру со Словенией

Сборная России вылетела на матч восьмого тура европейской квалификации к чемпионату мира.

Российская национальная дружина отправилась в Словению утренним авиарейсом, о чём информирует пресс-служба команды.

Соответствующий снимок был размещён в профиле сборной России в «Твиттере».

Летим в Марибор pic.twitter.com/Cxl2YaAhr9 — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2021

Поединок квалификации к ЧМ-2022 Словения – Россия состоится завтра, 11 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

После семи сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина находятся на второй позиции в группе H с 16 набранными очками. Словения – третья в таблице с 10 очками.

Ранее стало известно, что вратарь Юрий Дюпин покинул расположение сборной. Тренерский штаб сделал выбор в пользу Сафонова, Гилерме и Лунёва.