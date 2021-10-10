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Чемпионат мира по футболу 2022

Россия отправилась в Марибор на игру со Словенией

10 Октября 2021 • 10:15 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
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11.10 21:45

Сборная России вылетела на матч восьмого тура европейской квалификации к чемпионату мира.

Российская национальная дружина отправилась в Словению утренним авиарейсом, о чём информирует пресс-служба команды.

Соответствующий снимок был размещён в профиле сборной России в «Твиттере».

 

 

Поединок квалификации к ЧМ-2022 Словения – Россия состоится завтра, 11 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

После семи сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина находятся на второй позиции в группе H с 16 набранными очками. Словения – третья в таблице с 10 очками.

Ранее стало известно, что вратарь Юрий Дюпин покинул расположение сборной. Тренерский штаб сделал выбор в пользу Сафонова, Гилерме и Лунёва.

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Сборная России Чемпионат Мира Сборная Словении
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