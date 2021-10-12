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Карпин: «Сегодня больше доволен игрой, чем в Казани, например»

12 Октября 2021 • 00:44 Комментировать
Словения
1:2
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча со словенцами (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Ваши впечатления? Можно разделить игру на каких-то два отрезка? Там до 30-й минуты и то, что происходило после?

- А что, на 30-й минуте что-то произошло?

- Условно, там два мяча, и как-то поменялась игра?

- Конечно, поменялась игра. До 30-й минуты была равная игра, а после, я думаю, не сказать, что с каким-то большим перевесом какая-то команда играла. Два гола забили. Хочешь - не хочешь, Словении надо было отыгрываться и прессинговать больше, в атаку больше идти, а нам надо было больше оборонять результат. Наверное, чуть-чуть поменялась.

- В целом игрой довольны?

- Сегодня больше доволен, чем в Казани, например.

- Насколько Осипенко вписался в игру? Потому что ему непросто было.

- Тяжело, очень тяжело в такую игру входить, я думаю, что первые 5-10 минут ушли ему на раскачку. Но я  думаю, что в такой непростой игре и ритм был хороший, и интенсивность хорошая со стороны двух команд, поэтому со скамейки тяжело входить.

- Есть какое-то понимание? Потому что во втором тайме вроде прижались к штрафной, вы активно жестикулировали руками, что-то хотели. Что хотели? Что не получилось?

- Хотели, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы так же выдвигались на защитников Словении, так же прессинговали. Сегодня получалось многое, и прессинг получался. Заставляли их катить много мячей вратарю, который их выбивал. Хотелось, чтобы продолжали играть так же, как играли в первом тайме.

- На 69-й минуте судья почему-то к вам подбежал и что-то от вас хотел. Если не секрет, что?

- Нет, я крикнул, что пенальти был на Бакаеве. Как обычно, на эмоциях. Не знаю, был он там или не был. Закричал, а четвертый судья, видимо, что-то сказал.

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- Любопытная деталь. Вы пришли на игру после гимна. Что-то случилось, почему задержали?

- Меня по полю не пустили, я обходил поле. Пока обходил, уже гимны заиграли.

- Сейчас вспоминая великую цитату Зырянова, что теперь нужно сборной России сделать в оставшихся матчах, чтобы попасть на чемпионат мира?

- Набрать больше или столько же очков, как и Хорватия.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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