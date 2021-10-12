Президент РФС хочет продлить контракт с Карпиным

Президент РФС Александр Дюков сделал важное заявление. Он дал понять, что контракт с главным тренером Валерием Карпиным будет продлён.

До этого в поединке квалификации ЧМ-2022 россияне в Мариборе победили Словению со счётом 2:1.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировано продление контракта. Но лучше, конечно, напрямую выйти на чемпионат мира», — цитирует Дюкова ТАСС.

В параллельной встрече Хорватия не смогла обыграть Словакию (2:2). Таким образом, на текущий момент Россия точно не опустится ниже второго места в группе и как минимум примет участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

В следующем матче Россия 11 ноября встретится с Кипром.