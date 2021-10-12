Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу сборной России над Словенией со счётом 2:1.

«Это лучшая игра сборной при Карпине. Первые 10-15 минут наши немного боялись, что-то выжидали, наверное, готовились к массивному прессингу. Потом взяли игру под контроль и дважды забили. Под конец тайма пропустили образцово-показательную контратаку от словенцев. Хорошая была комбинация и хороший удар Иличича.

Во втором тайме наши сначала почему-то прижились к воротам. Но на контратаках ловили, они были хороши. Будь больше исполнительского мастерства, могли бы забить голов пять. Концовка была нервной, но хорошо то, что хорошо заканчивается. Три очка получили и возглавили группу. Результаты сейчас важнее самой игры.

Теперь все в наших руках. Мы не зависим от результатов других сборных. Надо отдать должное словакам, которые проиграли нам и вничью сыграли с Хорватией. Две игры они нам помогли. Возможностью занять первое место надо воспользоваться. Но не стоит недооценивать Кипр, подходить надо во всеоружии. В Хорватии тоже надо решать свои проблемы. Да, они посильнее Словении, но ничего страшного. Мы можем играть хорошо со всеми. К тому же добавятся отсутствующие сейчас игроки. Все в наших руках и ногах», - сказал Масалитин.