Джикия: «Дивеев получил травму почти с первых минут и очень долго не хотел уходить»

Защитник сборной России Георгий Джикия на канале национальной команды в YouTube подвёл итоги матча со Словенией (2:1).

- Игра сложная. Еще до матча было понятно, что будет много борьбы, единоборств. Но то, что выиграли, самое приятное на сегодняшний день, потому что надо было обязательно выиграть. Тем более, Марибор, где, все прекрасно знают, многие говорят об истории. Поэтому самое главное - победа. Все молодцы.

- Сколько раз слышал вопрос про Марибор лично ты?

- На самом деле попадалось в глаза. Так как я сейчас мало времени провожу в соцсетях, все равно я видел историю, старые видео, нарезки про удаления, которые были в той игре. Поэтому это история, которая сегодня закончилась. Мы победили, самое главное, всех с победой, все молодцы.

- Тем не менее, первые минуты получились тяжелыми. Словенцы завладели инициативой. Специально отдали территорию или так получилось?

- Еще раз повторюсь, что до игры знали, что будет такая сложная игра, тем более, мы играли на выезде с такой хорошей командой, как Словения. То, что они завладели инициативой, скорее всего, так получилось. Мы также хотели играть немного выше. Понятно, что что-то не получилось, поэтому так сложилось, что у них было больше инициативы, но при этом мы забили два гола, что тоже очень приятно. Как-то так получилось, начало было такое же.

- Второй гол забил ты. Он получился потрясающим. Расскажи, как так получилось? Часто такие забиваешь?

- Честно? Не могу даже вспомнить, как что было. Понятное дело, что там была заварушка, рикошет, отскок от поля. Моя задача была - просто попасть по мячу, чтобы не было контратаки назад. Конечно же, по возможности попасть по воротам, что, в принципе, и получилось. Очень приятно, что забил гол, что он оказался победным, поэтому всех с победой.

- Травма Дивеева для тебя как центрального защитника много проблем доставила?

- Самое главное, Дивееву - крепкого здоровья, чтобы травма оказалась не серьезной, но я бы выделил Осипенко и Чистякова, которые вышли на такую сложную игру, которые бились, как львы, они огромные молодцы. Дивеев получил травму почти с первых минут и очень долго не хотел уходить, старался. Но потом боль была уже очень резкой. Он тоже забил потрясающий гол, очень важный гол.

- Когда словенцы забили второй, судья очень долго проверял. Какие были мысли?

- Честно, мысли были 50 на 50, потому что я тоже чиркнул мяч, и было непонятно, как он будет трактовать, потому что я тоже не знал, я последним тронул мяч или нападающий, с которым я боролся, поэтому, наверное, слава богу, что так получилось. Хорошо, что не засчитали гол.

- В итоге мы выиграли, хорваты - нет, хотя они тоже забили, но им не засчитали, счет мог стать 3:2. Что скажешь?

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- Мы только что зашли в раздевалку, порадовались победе, посмотрели турнирную таблицу, потому что было интересно, как они сыграют. Конечно же, их ничья очень для нас хорошо сказалась. Но идем дальше, впереди две очень сложные игры. Надо смотреть только на свою игру и отталкиваться только от своей игры.

- Тебя сегодня признали игроком матча.

- Народ не обманешь (смеется).