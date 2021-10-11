​Болельщик с файером выбежал на поле в поединке Словения — Россия

Болельщик с зажженым файером выбежал на поле во время поединка квалификации ЧМ-2022 между сборными Словении и России.

За несколько секунд до этого на поле появился другой фанат. Прорыв обоих болельщиков оперативно прервали стюарды.

Россия победила Словению в Мариборе со счётом 2:1. У россиян голы в первом тайме забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Стоит отметить, что под руководством Карпина сборная России одержала победу в четвертом матче из пяти.

Россия гарантировала себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022. В восьми встречах россияне набрали 19 очков.

В следующем поединке Россия 11 ноября в Санкт-Петербурге примет Кипр.