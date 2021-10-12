Дивеев: «Переживал очень сильно, все ногти сгрыз на руках, ещё остались на ногах»

Защитник сборной России Игорь Дивеев на канале национальной команды в YouTube подвёл итоги матча со Словенией (2:1).

- Расскажи, как забил?

- Как забил? Фома подал, я чуть-чуть задел головой, прямо почувствовал. Получилось, что попал в ворота. Думал, что вообще кто-то из своих забил, а оказалось, что я задел.

- Каково это забить одному из лучших вратарей мира?

- Главное, наверное, было не забить, а выиграть, потому что забить может любой. Главное - результат, и что команда победила.

- Как тебе гол Джикии, кстати?

- По фотке там можно офигеть, кстати. Я стоял вот так… у меня еще было первое место, я стоял прямо перед ним. Молодец, тоже забил. Сегодня два защитника забивали. Всех с победой, главное, что три очка у нас. Готовимся к следующим играм.

- Что у тебя со здоровьем? Почему была замена?

- Небольшой дискомфорт почувствовал в пахе и попросил замену, потому что боялся получить травму. Посмотрим, что МРТ покажет.

- Во втором тайме с трибуны, со скамейки запасных как смотрелась игра?

- Переживал очень сильно. Я уже говорил, все ногти сгрыз на руках. Еще остались на ногах (смеется). Вообще тяжело смотреть, потому что только что играл, кажется, тебя заменили, смотришь. Еще игра такая, туда-сюда, опасные моменты как у наших, так и их ворот. Тяжело было, главное, что выиграли.

- Что происходило на скамейке во время того, как судья проверял гол в наши ворота?

- Я кстати этот момент упустил. Хотел что-то сказать, и гол. Я говорю: «Да нет», он говорит: «Офсайд». Судья пошел посмотрел, там офсайд оказался.

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- Следили за параллельным матчем хорватов?

- Нет, вот сейчас сказали, когда игра закончилась, что хорваты сыграли 2:2 и потеряли два очка. Мы сейчас лидеры группы, еще две игры против Кипра и Хорватии.