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Чемпионат мира по футболу 2022

Эксперты назвали фаворита в матче Словения - Россия

10 Октября 2021 • 17:31 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.60 3.20 2.90
11.10 21:45

Матч квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России состоится в понедельник. Судя по предматчевым прогнозам, противостояние должно получиться упорным и непредсказуемым, как порой говорят, «на три результата». Дело в том, что вероятность победы бывшей югославской республики оценивается с вероятностью в 37%, победа гостей - в 33% и ничейный исход - в 30%.

На данный момент сборная России лидирует в группе вместе с хорватской командой, при этом уступает балканцам по дополнительным показателям.

Стартовый свисток в матче Словения - Россия прозвучит в 21:45. Телетрансляция на «Россия 1». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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11.10  19:00 Кипр ... Мальта 1.7 3.7 5.6
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