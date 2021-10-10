Эксперты назвали фаворита в матче Словения - Россия

Матч квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России состоится в понедельник. Судя по предматчевым прогнозам, противостояние должно получиться упорным и непредсказуемым, как порой говорят, «на три результата». Дело в том, что вероятность победы бывшей югославской республики оценивается с вероятностью в 37%, победа гостей - в 33% и ничейный исход - в 30%.

На данный момент сборная России лидирует в группе вместе с хорватской командой, при этом уступает балканцам по дополнительным показателям.

Стартовый свисток в матче Словения - Россия прозвучит в 21:45. Телетрансляция на «Россия 1». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.