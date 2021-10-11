Экс-игрок сборной Словении: «Карпину нельзя вести себя с футболистами как с котятами»

Экс-игрок национальной команды Словении Сауд Филекович, поигравший в чемпионате России за самарские «Крылья Советов», высказался относительно наставника сборной России Валерия Карпина.

«Карпин - тот, кто нужен сборной России, он боец. Нельзя с игроками вести себя как с котятами, гладить их и ухаживать. Нужно быть требовательным», - передает слова Сауда «РИА Новости».

В понедельник, 11 октября, сборная России встретится с командой Словении в матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022. Поединок пройдет в городе Марибор. Начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.

Перед этим матчем Россия с 16 очками занимает второе место в группе Н, а словенцы с десятью баллами идут на третьей строчке.