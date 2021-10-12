Карпин не проигрывает уже 5 матчей со сборной России

Сборная России очень удачно играет под руководством главного тренера Валерия Карпина.

В пяти первых матчах на посту наставника национальной команды Карпин добился четырех побед при одной ничьей. Стоит отметить, что в этих встречах россияне пропустили только один гол. Это произошло 11 октября в гостевом матче против Словении (1:2).

В параллельном поединке Хорватия не смогла обыграть Словакию (2:2). Таким образом, на текущий момент Россия точно не опустится ниже второго места в группе и как минимум примет участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022. Россия набрала 19 очков и имеет отличные шансы завоевать прямую путёвку в Катар.

В следующем матче квалификации ЧМ-2022 подопечные Карпина 11 ноября примут Кипр.