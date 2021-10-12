Билялетдинов - о победах сборной России: «Шесть очков не пахнут, выиграли и хорошо»

Экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился впечатлениям от поединка квалификационного раунда чемпионата мира-2022 между сборными России и Словении. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 2:1.

«Шесть очков не пахнут. Выиграли и хорошо», - передает слова Билялетдинова РЕН ТВ.

Также Динияр заявил, что судьба прямой путевки на мундиаль решится во встрече против хорватов в заключительном туре.

После восьми туров Россия набрала 19 баллов и лидирует в группе. Хорватия, допустив осечку в домашнем матче со словаками, идет на второй позиции.