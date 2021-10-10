Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от отборочного матча чемпионата мира - 2022, в котором сборная России сыграет со Словенией.

- Игра сборной России со словаками многих не убедила и даже разочаровала. Со Словенией наша сборная покажет матч лучшего качества?

- Надеюсь на это. Но у нас нет резерва, за счет чего мы можем улучшить игру. Не скажу, что во встрече со словаками у нас не было самоотдачи. Ребята старались. Просто сопротивление было такое, что старания было не достаточно, чтобы выглядеть достойно. Но этого старания хватило, чтобы победить. Это самое важное. Плюс удача. Я надеюсь, что и завтра мы увидим старание и самоотдачу наших ребят, и большой объем работы. Этого будет достаточно для успешного результата. Фееричной игры не жду, это понятно. Уровень сборных Италии, Испании мы не увидим, но нам сейчас это и не нужно. Надо спокойно реагировать на качество игры, уделить внимание результату и радоваться таким победам. Не надо себя накручивать. Понимая, что творится у нас сейчас в футболе, мы превосходим по результату возможности наших футболистов на данный момент.

- У сборной России в четырех матчах при Карпине нет ни одного пропущенного мяча. Эта серия продолжится?

- Надеюсь. Хотя я понимаю, что это будет сложно сделать. Объективности ради, надо сказать, что это во многом благодаря удаче. Вообще без везения мало что бывает. Но четыре матча на ноль с таким качеством игры – это очень хорошо. В той ситуации, в которой Карпин принимал команду, на фарт рассчитывать не приходилось. Но он решился, и судьба его за это вознаграждает.

- Учитывая, что Чистяков хорошо вошел в игру со словаками, мы начнем матч со Словенией с тремя центральными защитниками, как думаете?

- Я не очень хорошо слежу за Словенией и даже предположить не могу, как мы будет против нее играть. Но я думаю, нам надо по максимуму укреплять оборонительные редуты хотя бы количеством. Этим можно компенсировать какие-то недостатки в игре. Мы Испанию так на чемпионате мира обыграли.

- Сборная Словении слабее словаков, как считаете?

- Ее тоже стоит опасаться. Я не исхожу сейчас из соперников. У нас ровная группа. У хорватов идет смена поколений. Это тоже сейчас не суперсборная. Это не Хорватия четыре года назад. У них сильный состав, но все равно уже не то. Поэтому все зависит только от нас самих. Но у нас могут возникнуть проблемы с любой командой.

- Больше одного забитого мяча словенцам мы вряд ли увидим, учитывая, что в Казани наша сборная не создавала моментов?

- Я прогнозирую мало голов. Не знаю, кто победит. Надеюсь хотя бы на ничью. Ничья для нас тоже будет положительным результатом.

- Если будет ничья, мы вряд ли уже поборемся с хорватами за первую строчку в группе.

- Нам еще с ними играть. У хорватов тоже раз на раз не приходится. Могут выйти недонастроенными или еще что-то. А наши наоборот будут сверхмотивированными. Да, у нас пока нет качества, но команда выигрывает и пока идет к решению задачи. Надо радоваться. Результат пока есть.

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- У соперника в центре обороны играют Мевля и Бийол. Как оцените этих защитников? Они не выглядят непроходимыми?

- Уровень такой же, как и у защитников сборной России. Непроходимыми они не выглядят. Иностранцы, которые едут в Россию, – это не топовые игроки. Тем более, словенцы. Если бы у них была возможность играть в Голландии или Бельгии – они бы уже были там. Не говоря уже о более сильных чемпионатах.

- Сафонов был признан лучшим игроком матча со Словакией. Он должен играть завтра на воротах?

- Надеюсь на это. Карпин показывает нам, что он не зашоренный тренер и не сторонник стереотипов. У него свое видение, и я не удивлюсь вообще никакому составу. Приму любой. В этом плане Карпин отличается от других наставников, которые работали в нашей сборной.

Елена Григорьевская