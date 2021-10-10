Бийол: «Я знаю русских игроков хорошо, они очень квалифицированные»

Полузащитник ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол поделился ожиданиями от матча с Россией в квалификации чемпионата мира 2022 года.

- Я знаю русских игроков хорошо, большинство из них играют в РПЛ, они очень квалифицированные, - заявил Бийол на пресс-конференции за день до поединка.

Бийол также добавил, что должен извлечь пользу от информации о соперниках, а также надеется добиться максимума в непростом матче.

Противостояние Словении и России запланировано на понедельник. Начало матча в 21:45. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

У сборной России 16 очков, соперник набрал 11 баллов.