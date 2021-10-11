Сборная России после первого тайма обыгрывает Словению со счётом 2:1

В Мариборе завершился первый тайм поединка квалификации ЧМ-2022 между сборными Словении и России.

Первые 45 минут оказались богатыми на события. На 29-й минуте отличился Игорь Дивеев. Чуть позже Георгий Джикия удвоил преимущество сборной России.

Незадолго до перерыва словенцы возобновили интригу после того, как ворота Сафонова поразил Йосип Иличич.

К сожалению, Дивеев из-за травмы не доиграл первый тайм. Его заменил Максим Осипенко.

За текстовой трансляцией матча можно следить на портале Liveresult.ru.