Карпин: «Никто не травмирован, слава богу, все, кто были вчера на тренировке, все живы-здоровы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со словенцами в эфире канала «Матч ТВ».

- Все по плану, никто не травмирован, слава богу. Все, кто были вчера на тренировке, все живы-здоровы.

- Перестановки в составе - Кудряшов вместо Терехова и Фомин вместо Ерохина.

- Мы выбрали этих игроков на этот матч.

- На что ориентировались? На самочувствие?

- На самочувствие тоже, Ерохин и Терехов отыграли много, нагрузку получили. Нужны свежие игроки.

- Накануне была такая тема, как донести до футболистов, что вы хотите? На этот раз все ли всё поняли, донесли ли?

- Я думал, что и в игре со Словакией всё удалось донести. Игра даст ответ на вопрос.

- После Словакии говорили про удержание мяча. Был ли какой-то акцент во время подготовки к матчу со Словенией именно на удержание и контроль мяча?

- Просто чтобы было понятно: на следующий день после игры со Словакией была восстановительная тренировка без мяча, и вчера была тренировка, если разминку убрать, на 15-20 минут максимум. Что там можно отработать?