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Карпин: «Никто не травмирован, слава богу, все, кто были вчера на тренировке, все живы-здоровы»

11 Октября 2021 • 21:28 Комментировать (1)
Словения
1:2
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
2-й тайм

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со словенцами в эфире канала «Матч ТВ».

- Все по плану, никто не травмирован, слава богу. Все, кто были вчера на тренировке, все живы-здоровы.

- Перестановки в составе - Кудряшов вместо Терехова и Фомин вместо Ерохина.

- Мы выбрали этих игроков на этот матч.

- На что ориентировались? На самочувствие?

- На самочувствие тоже, Ерохин и Терехов отыграли много, нагрузку получили. Нужны свежие игроки.

- Накануне была такая тема, как донести до футболистов, что вы хотите? На этот раз все ли всё поняли, донесли ли?

- Я думал, что и в игре со Словакией всё удалось донести. Игра даст ответ на вопрос.

- После Словакии говорили про удержание мяча. Был ли какой-то акцент во время подготовки к матчу со Словенией именно на удержание и контроль мяча?

- Просто чтобы было понятно: на следующий день после игры со Словакией была восстановительная тренировка без мяча, и вчера была тренировка, если разминку убрать, на 15-20 минут максимум. Что там можно отработать?

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ATAMAN
11 Октября 2021 в 21:47
Шаманим ДРУГИ МОИ!!!
КАРПИН-ВЕЗУНЧИК!!!
Сафонов -Молодец!!!!
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Идет 91 минута Исландия 4:0 Лихтенштейн 1.09 11 30
Идет 93 минута Норвегия 1:0 Черногория 1.71 3.8 5.2
Идет 91 минута Словения 1:2 РОССИЯ 3.55 3.3 2.2
Идет 90 минута Северная Македония 0:4 Германия 12 7 1.23
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