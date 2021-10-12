Кудряшов: «Спасибо за доверие! Спасибо за поддержку!»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов отреагировал на выездную победу над Словенией (2:1) в поединке квалификации ЧМ-2022.

«Спасибо за доверие! Спасибо за поддержку!» — написал Кудряшов в «Инстаграме».

Напомним, россияне победили в Мариборе благодаря голам Игоря Дивеева и Георгия Джикии.

На текущий момент Россия лидирует в таблице группы H. Команда Карпина гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а 14 ноября встретятся в гостях с Хорватией.