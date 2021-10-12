Нигматуллин: «Карпин прекрасно справляется со своей задачей»

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от гостевой победы национальной команды над Словенией (2:1) в поединке отборочного цикла чемпионата мира-2022. Слова эксперта передает РБК.

«Мне игра очень понравилась в первую очередь своим результатом. Карпина хочу отдельно поздравить, прекрасно справляется со своей задачей. С победой», - сказал Нигматуллин.

За два тура до завершения квалификационного этапа российская команда занимает первое место в группе, опережая идущую второй Хорватию на два пункта. Следующий поединок подопечные Карпина сыграют против Кипра на своем поле.